Женщина выиграла 46 миллионов рублей из-за отмены планов на выходные

В США женщина осталась дома в выходные и разбогатела на 46 миллионов рублей

Жительница штата Мичиган, США, выиграла 500 тысяч долларов (46 миллионов рублей) в лотерее из-за отмены планов на выходные. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

50-летняя Трейси Вербовски рассказала, что они с семьей планировали куда-нибудь поехать, однако в итоге остались дома. Они сходили вместе на ужин, после чего женщина решила заехать обналичить несколько выигрышных лотерейных билетов. Там же, в магазине, Вербовски купила еще несколько билетов. Один из них оказался счастливым.

По словам женщины, она была так взволнована, когда увидела крупную призовую сумму, что не могла уснуть всю ночь. Вербовски порадовалась решению отложить семейный отпуск: по ее словам, иначе бы она так легко не разбогатела. Американка планирует потратить часть выигрыша на покупку лодки, а оставшуееся сохранит на будущее.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Мичиган выиграла в лотерею один миллион долларов благодаря тому, что в последний момент купила не тот билет, который собиралась. На полученные деньги она хочет купить большой дом, где бы смогла жить вся ее семья.