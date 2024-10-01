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10:58, 1 октября 2024Из жизни

Женщина выиграла 46 миллионов рублей из-за отмены планов на выходные

В США женщина осталась дома в выходные и разбогатела на 46 миллионов рублей

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Жительница штата Мичиган, США, выиграла 500 тысяч долларов (46 миллионов рублей) в лотерее из-за отмены планов на выходные. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

50-летняя Трейси Вербовски рассказала, что они с семьей планировали куда-нибудь поехать, однако в итоге остались дома. Они сходили вместе на ужин, после чего женщина решила заехать обналичить несколько выигрышных лотерейных билетов. Там же, в магазине, Вербовски купила еще несколько билетов. Один из них оказался счастливым.

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По словам женщины, она была так взволнована, когда увидела крупную призовую сумму, что не могла уснуть всю ночь. Вербовски порадовалась решению отложить семейный отпуск: по ее словам, иначе бы она так легко не разбогатела. Американка планирует потратить часть выигрыша на покупку лодки, а оставшуееся сохранит на будущее.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Мичиган выиграла в лотерею один миллион долларов благодаря тому, что в последний момент купила не тот билет, который собиралась. На полученные деньги она хочет купить большой дом, где бы смогла жить вся ее семья.

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      Юлия Юткина
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