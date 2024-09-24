Пенсионерка разбогатела на 92 миллиона рублей благодаря мимолетной прихоти

В США 74-летняя женщина выиграла 1 миллион долларов в лотерею благодаря прихоти

В США женщина из штата Мичиган выиграла в лотерею один миллион долларов (92,5 миллиона рублей) благодаря тому, что в последний момент купила не тот билет, который собиралась. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

74-летняя Кристина Лав из Траверс-Сити много лет играла в лотерею Fantasy 5. В конце августа она в очередной раз зашла в магазин, чтобы купить билет. «Обычно я играю только в Fantasy 5, но, когда я была в магазине, решила купить билет Powerball, просто по мимолетной прихоти. Рано утром я проверяла билет, увидела, что выиграла миллион, и начала кричать», — поделилась воспоминаниями пенсионерка.

На ее крики прибежал сын, который думал, что с ней что-то случилось. Лав показала ему билет, и они еще пять раз перепроверили каждую цифру, прежде чем убедились, что действительно разбогатели.

Полученные деньги Лав планирует потратить на большой дом, где бы смогла жить вся ее семья.

Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница штата Мичиган, США, разбогатела на 264,9 тысячи долларов, доверившись своим чувствам. Однажды вечером у нее появилось ощущение, что она должна выиграть именно сегодня.

