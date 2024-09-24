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10:07, 24 сентября 2024Из жизни

Пенсионерка разбогатела на 92 миллиона рублей благодаря мимолетной прихоти

В США 74-летняя женщина выиграла 1 миллион долларов в лотерею благодаря прихоти

Фото: Gary Cameron / Reuters

В США женщина из штата Мичиган выиграла в лотерею один миллион долларов (92,5 миллиона рублей) благодаря тому, что в последний момент купила не тот билет, который собиралась. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

74-летняя Кристина Лав из Траверс-Сити много лет играла в лотерею Fantasy 5. В конце августа она в очередной раз зашла в магазин, чтобы купить билет. «Обычно я играю только в Fantasy 5, но, когда я была в магазине, решила купить билет Powerball, просто по мимолетной прихоти. Рано утром я проверяла билет, увидела, что выиграла миллион, и начала кричать», — поделилась воспоминаниями пенсионерка.

На ее крики прибежал сын, который думал, что с ней что-то случилось. Лав показала ему билет, и они еще пять раз перепроверили каждую цифру, прежде чем убедились, что действительно разбогатели.

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Полученные деньги Лав планирует потратить на большой дом, где бы смогла жить вся ее семья.

Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница штата Мичиган, США, разбогатела на 264,9 тысячи долларов, доверившись своим чувствам. Однажды вечером у нее появилось ощущение, что она должна выиграть именно сегодня.

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      Никита Савин
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