Женщина доверилась своим чувствам и выиграла в лотерее 24 миллиона рублей

В США женщина сорвала в лотерее джекпот, доверившись интуиции

60-летняя жительница штата Мичиган, США, разбогатела на 264,9 тысячи долларов (24 миллиона рублей), доверившись своим чувствам. Об этом сообщает UPI.

Пожилая женщина призналась, что периодически участвует в онлайн-лотереях, используя специальное приложение. «В тот вечер у меня возникло стойкое ощущение, что я должна попробовать поиграть в Michigan Jackpot game», — объяснила она. Женщина прислушалась к интуиции и спустя пару билетов сорвала джекпот.

По словам счастливицы, до самого утра она была уверена, что произошла ошибка. Проснувшись, она тут же проверила лотерейный счет. Убедившись, что действительно выиграла, она поделилась хорошей новостью с мужем.

Одну часть призовых денег американка планирует вложить в свой бизнес, а другой — поделиться с семьей.

Ранее в США представители лотереи Mega Millions сообщили, что участник сентябрьского розыгрыша сорвал джекпот величиной 800 миллионов долларов. Этот выигрыш является седьмым по величине в истории Mega Millions.