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11:14, 18 сентября 2024Из жизни

Женщина доверилась своим чувствам и выиграла в лотерее 24 миллиона рублей

В США женщина сорвала в лотерее джекпот, доверившись интуиции

Фото: Nathan Howard / Reuters

60-летняя жительница штата Мичиган, США, разбогатела на 264,9 тысячи долларов (24 миллиона рублей), доверившись своим чувствам. Об этом сообщает UPI.

Пожилая женщина призналась, что периодически участвует в онлайн-лотереях, используя специальное приложение. «В тот вечер у меня возникло стойкое ощущение, что я должна попробовать поиграть в Michigan Jackpot game», — объяснила она. Женщина прислушалась к интуиции и спустя пару билетов сорвала джекпот.

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По словам счастливицы, до самого утра она была уверена, что произошла ошибка. Проснувшись, она тут же проверила лотерейный счет. Убедившись, что действительно выиграла, она поделилась хорошей новостью с мужем.

Одну часть призовых денег американка планирует вложить в свой бизнес, а другой — поделиться с семьей.

Ранее в США представители лотереи Mega Millions сообщили, что участник сентябрьского розыгрыша сорвал джекпот величиной 800 миллионов долларов. Этот выигрыш является седьмым по величине в истории Mega Millions.

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      Юлия Юткина
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