Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:16, 13 сентября 2024Из жизни

Неизвестный счастливчик выиграл 73 миллиарда рублей в лотерею

People: в США неизвестный счастливчик выиграл $800 млн в лотерею Mega Millions

Фото: HappyAngel 888 / Shutterstock / Fotodom

В США представители лотереи Mega Millions сообщили, что участник сентябрьского розыгрыша сорвал джекпот величиной 800 миллионов долларов (около 73 миллиардов рублей). Об этом пишет People.

Неизвестный счастливчик выиграл огромную сумму во время розыгрыша, состоявшегося 10 сентября. Известно, что он купил билет на заправочной станции в штате Техас. Победными номерами оказались 1, 2, 16, 24, 66 и золотой мегашар с номером 6.

В пресс-релизе лотереи отмечается, что на руки новоявленный мультимиллионер после выплаты всех налогов сможет получить около 400 миллионов долларов (36,4 миллиарда рублей). Этот выигрыш является седьмым по величине в истории Mega Millions.

Материалы по теме:
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь.Почему таинственный победитель стал отшельником?
18 декабря 2023
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов.Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023

Кроме того, он стал крупнейшим для лотереи с марта. Тогда также неизвестный участник розыгрыша из штата Нью-Джерси выиграл 1,13 миллиарда долларов (более 103 миллиардов рублей).

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Банк России повысил ключевую ставку

      Пашинян встретился с вице-премьером России

      Евросоюз введет новые санкции против Ирана в авиасекторе

      В ДНР сообщили об уничтожении личного состава ВСУ в районе Селидово

      В Кремле прокомментировали инициативу о запрете экспорта титана и никеля

      Российский генерал высказался о возможных ударах ВСУ вглубь территории России

      Двое россиян пообещали уволить участника СВО со службы за 3 миллиона рублей и попались ФСБ

      Поддубный заявил о желании познакомиться со спасшими его под Курском людьми

      Дерматолог назвала правила ухода за кожей осенью

      Серийный Ка-32А11М совершил первый полет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше