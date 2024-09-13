Неизвестный счастливчик выиграл 73 миллиарда рублей в лотерею

People: в США неизвестный счастливчик выиграл $800 млн в лотерею Mega Millions

В США представители лотереи Mega Millions сообщили, что участник сентябрьского розыгрыша сорвал джекпот величиной 800 миллионов долларов (около 73 миллиардов рублей). Об этом пишет People.

Неизвестный счастливчик выиграл огромную сумму во время розыгрыша, состоявшегося 10 сентября. Известно, что он купил билет на заправочной станции в штате Техас. Победными номерами оказались 1, 2, 16, 24, 66 и золотой мегашар с номером 6.

В пресс-релизе лотереи отмечается, что на руки новоявленный мультимиллионер после выплаты всех налогов сможет получить около 400 миллионов долларов (36,4 миллиарда рублей). Этот выигрыш является седьмым по величине в истории Mega Millions.

Кроме того, он стал крупнейшим для лотереи с марта. Тогда также неизвестный участник розыгрыша из штата Нью-Джерси выиграл 1,13 миллиарда долларов (более 103 миллиардов рублей).