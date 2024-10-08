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10:23, 8 октября 2024Бывший СССР

На Украине назвали направление отхода ВСУ из Угледара

Украинский эксперт Мусиенко: ВСУ придется отходить к Курахово

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Если российские войска сохранят давление, то Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отходить к Курахово. Направление отхода ВСУ из Угледара назвал в беседе с «РБК-Украина» руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Надо понимать, если враг сможет сохранить такое давление, нам придется отходить ближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить Россию. Курахово станет мощным защитным редутом», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он также выразил уверенность, что, несмотря на тактический кризис, ВСУ смогут избежать обрушения фронта.

Ранее украинский пленный Александр Новак рассказал о больших потерях в ВСУ из-за стратегии украинской армии. По его словам, командование «бросает людей на мясо» и редко помогает бойцам с эвакуацией.

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      Глеб Палехов
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