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19:28, 8 октября 2024Бывший СССР

На Украине предложили снижать мобилизационный возраст каждые полгода

Экс-депутат Рады Сиротюк призвал снижать мобилизационный возраст раз в полгода

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Мобилизационный возраст на Украине стоит снижать каждые полгода, чтобы призывать все более молодых граждан. К таким действиям власти страны призвал бывший депутат Верховной Рады Украины Юрий Сиротюк, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Каждые полгода (...) должна планово сокращаться верхняя мобилизационная планка. К примеру, с начала 2025 года в ряды Сил обороны можно было бы привлекать начиная с 24 лет», — написал он. Сиротюк добавил, что если конфликт высокой интенсивности будет длиться в 2025 году, с июля стоит призывать 23-летних.

По словам экс-депутата, благодаря такому решению юноши смогут «понимать свои перспективы», а армия постепенно омолодится. Кроме того, он назвал опасным и преступным популизмом призывы демобилизовать украинцев старше 50 лет и не призывать мужчин моложе 25 лет.

Ранее посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинцев в возрасте от 18 до 25 лет нужно беречь. При этом он добавил, что допускает мобилизацию молодежи в «крайнем случае».

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      Александр Курбатов
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