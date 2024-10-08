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10:35, 8 октября 2024Мир

На улицах итальянской Генуи появились баннеры в поддержку Луганска

В итальянской Генуе появились баннеры поддержки, обращенные к жителям Луганска

Фото: Riccardo Arata / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На улицах итальянского города Генуя появились баннеры поддержки, обращенные к жителям Луганска, на них также размещены лозунги о важности достижения мира и необходимости действий против политики НАТО. Соответствующие фотографии размещены в Telegram-канале общественно-политической группы Contronarrazione.

«Россия нам не враг. [Из Генуи] мы обнимаем Луганск», — говорится в тексте баннера, на котором также расположены две руки в цветах итальянского и российского флага, пожимающие друг друга.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты западного производства MGM-140 ATACMS на подлете к Луганску. Отмечается, что боеприпасы были запущены со стороны Краматорска и поражены в двух километрах к северо-востоку от города. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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      Виктория Кондратьева
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