На улицах итальянской Генуи появились баннеры в поддержку Луганска

В итальянской Генуе появились баннеры поддержки, обращенные к жителям Луганска

На улицах итальянского города Генуя появились баннеры поддержки, обращенные к жителям Луганска, на них также размещены лозунги о важности достижения мира и необходимости действий против политики НАТО. Соответствующие фотографии размещены в Telegram-канале общественно-политической группы Contronarrazione.

«Россия нам не враг. [Из Генуи] мы обнимаем Луганск», — говорится в тексте баннера, на котором также расположены две руки в цветах итальянского и российского флага, пожимающие друг друга.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты западного производства MGM-140 ATACMS на подлете к Луганску. Отмечается, что боеприпасы были запущены со стороны Краматорска и поражены в двух километрах к северо-востоку от города. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.