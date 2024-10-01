Две ракеты ATACMS сбили на подлете к Луганску

Средства ПВО сбили две ракеты ATACMS сбили на подлете к Луганску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты западного производства MGM-140 ATACMS на подлете к Луганску, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что боеприпасы были запущены со стороны Краматорска и поражены в двух километрах к северо-востоку от города. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

27 сентября в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО за неделю были сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, десять управляемых ракет большой дальности «Нептун», две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

