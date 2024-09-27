В Минобороны назвали количество уничтоженных украинских катеров

МО РФ: авиацией Черноморского флота было уничтожено шесть украинских катеров

Авиацией Черноморского флота за неделю было уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров. Такое количество назвали в Минобороны России, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) за неделю были сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, десять управляемых ракет большой дальности «Нептун», две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

В Минобороны рассказали, что этот же период удалось ликвидировать 20 управляемых французских авиационных бомб Hammer, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire из Чехии, а также 482 беспилотных летательных аппарата.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью сбили два украинских дрона.

Тогда в результате инцидентов никто из мирных жителей не пострадал.