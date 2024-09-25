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12:41, 25 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских дронах над российским регионом

Минобороны России: над Белгородской областью сбили два украинских дрона

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью сбили два украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака на российский регион была совершена около 10:20 мск. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в министерстве.

В Минобороны сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны в небе над приграничным регионом — всего сбили два украинских дрона.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывчатку на жилые дома в Белгородской области. Никто не пострадал.

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      Елена Торубарова
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