Минобороны сообщило о двух сбитых украинских дронах над российским регионом

Минобороны России: над Белгородской областью сбили два украинских дрона

Над Белгородской областью сбили два украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака на российский регион была совершена около 10:20 мск. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в министерстве.

В Минобороны сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны в небе над приграничным регионом — всего сбили два украинских дрона.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывчатку на жилые дома в Белгородской области. Никто не пострадал.