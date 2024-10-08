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08:52, 8 октября 2024Мир

На Западе заявили о смирении США с действиями Израиля

CNN: США смирились с операцией Израиля в Ливане против «Хезболлы»

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена смирилась с операцией Израиля в Ливане против шиитского движения «Хезболла» и не настаивает на скором прекращении огня. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«США не предпринимают активных попыток возродить соглашение и смирились с попытками сформировать и ограничить израильские операции в Ливане и против Ирана, вместо того чтобы прекратить боевые действия», — приводит телеканал слова источников.

При этом отмечается, что неспособность Вашингтона оказать давление на Тель-Авив поднимает вопрос о том, не игнорирует ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху американскую сторону. По словам авторов материала, из-за этого США могут выглядеть «беспомощными» на фоне всей ситуации в регионе.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что США будут оказывать давление на Израиль с целью достижения скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Однако она добавила, что в случае ее гипотетического президентства Вашингтон будет воздействовать и на арабские государства.

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      Максим Габриелян
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