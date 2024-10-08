ТАСС: наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в Росси начнется эксперимент по проверке действующего ОСАГО с помощью камер фото и видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке.

Он уточнил, что эксперимент будет проводится в течение года. Его цель — проверить работу системы и дать автомобилистам время на подготовку. В случае, если в ходе данного этапа число водителей без полиса начнет уменьшаться, а жалобы на некорректные предупреждения — практически отсутствовать, то срок эксперимента может быть сокращен, отметил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Собеседник агентства отметил, что в России около 36 миллионов водителей, из них около 7-10 процентов ездят без полиса ОСАГО.

После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

Ранее сообщалось, что страховые компании захотели увеличить стоимость ОСАГО на 30 процентов до конца 2024 года. Решение мотивировали ростом стоимости запасных частей и услуг сервиса.