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14:57, 8 октября 2024Культура

Названа причина отсутствия у Данилы Козловского новых проектов

Критик Александр Голубчиков заявил, что Данила Козловский попал в «серый список»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал, почему Данила Козловский в последние годы перестал сниматься в новых проектах в России. Его слова передает портал «Страсти».

По его словам, Козловский не запрещен, но все проекты с его участием заморожены. Все из-за первоначальной реакции артиста на начало СВО. Данила уехал в США, что многие сочли бегством из страны. Позже он даже судился с теми, кто осуждал его за отъезд в Штаты.

«У нас есть так называемый "серый список", в который попали актеры, которых не снимают в студийных проектах, как, например, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но его все равно не снимают», — заявил Голубчиков.

Ранее стало известно, что Данила исполнил песню Аллы Пугачевой со сцены в Юрмале.

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      Андрей Шеньшаков
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