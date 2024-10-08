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09:41, 8 октября 2024Экономика

Названы плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду

Эксперт Щербаченко: у покупки квартиры для сдачи в аренду есть три минуса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У покупки квартиры для последующей сдачи в аренду есть как ряд плюсов, так и минусов. Их назвал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, спрос на аренду жилья в России продолжает увеличиваться, несмотря на рост цен. Это, в том числе, делает инвестиции в недвижимость под аренду выгодной. «Плюсами покупки квартиры для сдачи ее в аренду являются рост стоимости жилья в долгосрочной перспективе, большой рынок недвижимости и легкость передачи по наследству», — заявил Щербаченко.

Среди минусов он выделил высокий порог входа в ипотеку, отсутствие возможности быстро продать любую квартиру и дополнительные расходы на ремонт и поиск арендаторов.

Перед приобретением жилья для сдачи эксперт посоветовал внимательно изучить рынок недвижимости в регионе и выбрать предложения с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, а также возможностью повышения стоимости после развития инфраструктуры, к примеру, открытия метро. Помимо этого, стоит трезво оценить свои финансовые возможности, изучить различные ипотечные программы и проверить свою кредитную историю.

Ранее в ЦИАН заявили, что рост арендных ставок в России практически прекратился. Как отметили эксперты, к замедлению рынка привело увеличение предложения.

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      Александра Качан
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