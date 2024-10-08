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18:51, 8 октября 2024Силовые структуры

Неизвестные обокрали ювелирный магазин в российском городе и скрылись

В Новосибирске двое в масках обокрали ювелирный магазин в ТЦ «Район»

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске двое неизвестных обокрали ювелирный магазин в торговом центре «Район» и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, злоумышленники были в масках и черных очках. Они подбежали к ювелирному отделу, расположенному в торговом центре, распылили газ, забрали несколько лотков с украшениями, а затем убежали.

Сейчас их разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что на Алтае задержали банду налетчиков, ограбивших ювелирный магазин. 21-летний юноша предложил товарищам легкий заработок и спланировал нападение. Сообщники проникли в магазин в черной одежде и масках. Часть из них разбивала молотками витрины и забирала украшения, а другая — следила за обстановкой. Еще один фигурант ждал остальных в машине.

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      Анна Габай
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