Обучавшийся в Польше военный привез на Украину вирус Марбург

Mash: обучавшийся в Польше боец ВСУ привез на Украину вирус Марбург

На Украине обнаружили африканский вирус Марбург, который привез боец Вооруженных сил страны (ВСУ), обучавшийся в Польше перед отправкой на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, военный мог заразиться в госпитале в Щецине — городе на границе с Германией, где он находился несколько месяцев. Впоследствии у него обнаружили симптомы Марбурга — в их числе идущая из глаз кровь и диарея.

В настоящий момент украинский солдат находится под наблюдением в инфекционной больнице под Львовом. На карантин были также помещены несколько его сослуживцев.

В начале октября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия вируса Марбург угрожает миру. Происхождение вируса и способы его распространения неизвестны.