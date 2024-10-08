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17:58, 8 октября 2024Бывший СССР

Обучавшийся в Польше военный привез на Украину вирус Марбург

Mash: обучавшийся в Польше боец ВСУ привез на Украину вирус Марбург

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

На Украине обнаружили африканский вирус Марбург, который привез боец Вооруженных сил страны (ВСУ), обучавшийся в Польше перед отправкой на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, военный мог заразиться в госпитале в Щецине — городе на границе с Германией, где он находился несколько месяцев. Впоследствии у него обнаружили симптомы Марбурга — в их числе идущая из глаз кровь и диарея.

В настоящий момент украинский солдат находится под наблюдением в инфекционной больнице под Львовом. На карантин были также помещены несколько его сослуживцев.

В начале октября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия вируса Марбург угрожает миру. Происхождение вируса и способы его распространения неизвестны.

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      Александр Курбатов
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