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20:58, 2 октября 2024Мир

ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии

ВОЗ: миру угрожает эпидемия вируса Марбург

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает газета Mirror.

«Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтверждённых случаев более 70 процентов приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали», — отмечается в материале издания.

В частности, опасения специалистов вызывает тот факт, что один подозреваемый в заражении человек покинул Руанду. Кроме того, происхождение вируса и способы его распространения неизвестны.

22 августа на военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа. Отмечается, что на данный момент известно о 70 заболевших, однако пресс-секретарь 2-й пехотной бригады Ханнес Пармо заявил, что их число в ближайшее время будет только расти.

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      Максим Габриелян
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