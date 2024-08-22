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19:43, 22 августа 2024Бывший СССР

На военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа

В Эстонии на военной базе вспыхнула эпидемия желудочного гриппа

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа. Об этом пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что на данный момент известно о 70 заболевших, однако пресс-секретарь 2-й пехотной бригады Ханнес Пармо заявил, что их число в ближайшее время будет только расти.

Помимо этого, как пишет издание, нет информации о том, есть ли среди заболевших кадровые военнослужащие или же эпидемия охватила исключительно призывников.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. По его словам, в 2024 году количество случаев заболевания оспой обезьян превысило прошлогодний показатель — на данный момент зарегистрировано более 14 тысяч случаев.

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      Валентин Карант
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