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20:50, 14 августа 2024Мир

ВОЗ объявил тревогу из-за оспы обезьян

Глава ВОЗ Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба в ходе брифинга. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что, по его мнению, происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет», — объявил он.

По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаем заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель — на данный момент зарегистрировано более 14 тысяч инфекции. Гебрейесус отметил, что в ВОЗ уже разработал региональный план превентивных мер против распространения заболевания, стоимость которого составляет более 15 миллионов долларов.

Ранее иммунологи не исключили вероятности скачка заболеваемости оспой обезьян. Такую перспективу специалисты назвали «делом времени».

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      Виктория Кондратьева
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