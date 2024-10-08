В ЛНР предрекли огневой мешок под Северском для трех тысяч солдат ВСУ

Марочко: около 3 тысяч солдат ВСУ могут оказаться в огневом мешке под Северском

Украинские военные численностью до трех тысяч могут попасть в огневой мешок под Северском в Донецкой народной республике. Об этом заявил полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Как рассказал эксперт, военным ВС России удалось прорвать оборону близ населенных пунктов Серебрянка и Григоровка. Помимо этого, боевые действия идут юго-западнее Кременной близ Северска.

«По сути, формируется огневой мешок, и там довольно-таки существенная украинская группировка. По моим подсчетам, около 3 тысяч украинских боевиков могут оказаться в довольно-таки незавидном положении», — заявил Марочко.

Ранее эксперт рассказал, что проблемы со связью с командованием ВСУ начались у подразделений, находящихся под Купянском в Харьковской области. Марочко отметил, что проблемы говорят прежде всего «об игнорировании командирами на местах боевых распоряжений от руководства».