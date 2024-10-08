Стало известно о проблемах ВСУ со связью с командованием под Купянском

Марочко: у ВСУ под Купянском проблемы в установлении связи с командованием

Проблемы со связью с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались у подразделений, находящихся под Купянском в Харьковской области. Об этом заявил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, за последние несколько суток украинские военные, дислоцирующиеся в районе Сеньково и Кругляковка, столкнулись с серьезной проблемой связи с командованием по радиостанциям в диапазонах частот от 100 до 500 Мегагерц. На местах это объясняют эффективной работой российских средств радиоэлектронной борьбы, однако пункты управлений при штабах ВСУ не могут установить устойчивую связь и по другим альтернативным каналам.

Марочко отметил, что проблемы со связью у ВСУ на купянском направлении говорят прежде всего «об игнорировании командирами на местах боевых распоряжений от руководства».

Ранее на Украине назвали критической ситуацию на левобережье Купянска. По словам начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, критическая обстановка складывается в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций.