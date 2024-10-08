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20:02, 8 октября 2024Экономика

Предсказан срок появления первого снега в Москве

Синоптик Шувалов: первый снег может выпасть в Москве во второй половине октября

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Первый снег с высокой вероятностью выпадет в Москве во второй половине октября. Такой срок предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

По словам синоптика, так происходит почти каждый год. «В первой половине это [случается] все-таки раз в три, четыре, пять, шесть лет, а во второй половине — практически ежегодно. Так что если исходить только из этих данных, то, конечно, вероятность достаточно высока», — пояснил Шувалов.

Метеоролог добавил, что сейчас циклон «Кассандра» приведет к снегопадам в Кирове и Перми — столицу явление не затронет. Однако потом Москву и область ожидает продолжительный период с преобладанием высокого атмосферного давления, предупредил специалист.

Ранее синоптик спрогнозировал, что в конце недели в столицу придут заморозки. Кроме того, жители мегаполиса ощутят скачки давления: к среде атмосферное давление снизится, а с середины недели вновь пойдет на повышение, причем значительное.

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