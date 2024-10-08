Президент Грузии заявила о готовности идти на второй срок

Президент Грузии Зурабишвили заявила о готовности идти на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не против переизбраться на второй срок, если оппозиция победит на парламентских выборах 26 октября и представит ее кандидатуру на выборы нового главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о церемониальности роли президента в Грузии, она сказала, что у него есть другая роль на будущее. По ее словам, эта роль состоит в том, чтобы «применить "Грузинскую хартию" [план действий для оппозиции в случае победы на выборах — прим. Ленты.ру] и довести ее до Брюсселя, чтобы начать переговоры [о вступлении в Евросоюз] к концу польского председательства», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что если проевропейские партии дадут ей мандат, чтобы быть их кандидатом в резиденты, то она готова его принять. Президент подчеркнула, что переговоры, которые она ведет с европейскими лидерами, приближают страну к евроинтеграции.

Ранее в Грузии выявили новый случай иностранного вмешательства в выборы. По словам члена правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе, председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Михаэль Рот помогал зарегистрироваться на выборы проживающим за рубежом гражданам Грузии.

