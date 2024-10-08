Продюсер раскрыл гонорар Надежды Бабкиной

Продюсер Дворцов заявил, что Надежда Бабкина просит до 7 миллионов за концерт

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Надежды Бабкиной за один концерт. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

По словам Дворцова, артистка просит за свое выступление до 7 миллионов рублей в зависимости от площадки и мероприятия.

«Суммы колеблются от 3 до 7 миллионов рублей. В зависимости от мероприятия, от площадки. Если это Москва, одна цена. Другой город — другой ценник. От уровня события скорее все зависит», — сообщил продюсер.

Также Сергей прокомментировал стандартный райдер Бабкиной. «Ничего особенного. Она вообще не пьет, алкоголя в райдере нет совсем, есть чай черный, зеленый. Можно ли сказать, что капризная? Наверное, ведь Надежда Георгиевна достаточно властная женщина», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина спела на сцене с роботом.