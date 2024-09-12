Надежда Бабкина спела на сцене с роботом

Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом на сцене в Санкт-Петербурге

Надежда Бабкина исполнил песню «Родина моя» вместе с роботом Арди. Об этом сама артистка сообщила своем Telegram-канале.

Выступление Бабкиной с искусственным интеллектом состоялось на открытии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Темой мероприятия были возможности искусственного интеллекта в искусстве.

«Для совместного исполнения была выбрана песня "Родина моя" — гимн любви к родной земле, уважению к ее богатой истории и культуре, а также символ единства народа», — сообщила Надежда.

Ранее стало известно, сколько стоят выступления Бабкиной.