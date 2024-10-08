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19:28, 8 октября 2024Моя страна

Путин наградил многодетную семью из Тюмени

Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» многодетную семью из Тюмени

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил медалью орденом «Родительская слава» многодетную семью из Тюмени. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале.

Антон и Светлана Зиновьевы состоят в браке 22 года. За это время у пары родились четверо детей. Старший сын учится в высшем учебном заведении, младшие — в школе. При этом, отметил глава Тюменской области, вся семья увлекается спортом и путешествиями.

Моор рассказал, что медали ордена «Родительская слава» в Тюменской области удостоены уже 19 семей. «Эта почетная награда — символ того, что семья и дети являются высшими ценностями для нашего государства и общества», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что новую меру поддержки многодетных семей введут в Ярославской области.

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      Мария Винар
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