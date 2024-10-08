Путин наградил многодетную семью из Тюмени

Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» многодетную семью из Тюмени

Президент России Владимир Путин наградил медалью орденом «Родительская слава» многодетную семью из Тюмени. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале.

Антон и Светлана Зиновьевы состоят в браке 22 года. За это время у пары родились четверо детей. Старший сын учится в высшем учебном заведении, младшие — в школе. При этом, отметил глава Тюменской области, вся семья увлекается спортом и путешествиями.

Моор рассказал, что медали ордена «Родительская слава» в Тюменской области удостоены уже 19 семей. «Эта почетная награда — символ того, что семья и дети являются высшими ценностями для нашего государства и общества», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что новую меру поддержки многодетных семей введут в Ярославской области.