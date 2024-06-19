Новую выплату для многодетных семей введут в одном российском регионе

В Ярославской области введут новую выплату для многодетных семей

Новую меру поддержки многодетных семей введут в Ярославской области. О том, что власти российского региона приняли решение поддержать большие семьи, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о единовременной выплате на обеспечение детей школьного возраста формой и спортивной одеждой. Размер помощи составит пять тысяч рублей. Получить денежную выплату можно будет на каждого ребенка, проходящего обучение в школе. Средний доход членов семей, которые смогут рассчитывать на данную поддержку, не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения.

Выплаты будут производится с 1 августа до конца 2024 года. На реализацию данной меры поддержки власти региона планируют выделить из бюджета более 41 миллиона рублей.

Ранее молодые матери из Северной Осетии получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Средства были выделены по меньшей мере 155 матерям в возрасте до 25 лет.