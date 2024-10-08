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14:13, 8 октября 2024Мир

Путин назначил нового посла России в Омане

Путин назначил Олега Левина новым послом России в Омане

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла в Омане Илью Моргунова и назначил на его место Олега Левина. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман», — сказано в документе.

Ранее Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. На эту должность глава государства утвердил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову. Другим указом президент освободил от этой должности Константина Климовского. 58-летний дипломат занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в небольшом государстве, расположенном на островах в Индийском океане, с сентября 2017 года.

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      Виктория Кондратьева
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