Раскрыта минимальная сумма для покупки жилья в Москве

ЦИАН: в Москве встречается жилье стоимостью от 2 до 5 миллионов рублей

В Москве на вторичном рынке недвижимости встречаются предложения стоимостью от 2 до 5 миллионов рублей. Минимальную сумму для покупки жилья в столице раскрыли специалисты «ЦИАН.Аналитики» в своем исследовании, пишет РБК.

На начало октября в Москве есть около 400 тысяч объектов дешевле 5 миллионов рублей. Однако 75 процентов в этом ценовом диапазоне — апартаменты площадью 10-15 квадратных метров, которые по закону не считаются жильем. Как правило, они находятся в полуподвальных и мансардных этажах нежилых зданий, а значит, находиться там постоянно может быть не очень комфортно.

«Для покупки минимально комфортного варианта стоит заложить не менее 7,5 миллиона рублей», — заявила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина. По данным аналитиков, квартиры площадью от 30 квадратных метров в столице стоят от 7,3 миллиона рублей. Такое жилье можно найти в удаленных от центра районах — Бирюлево Западное, Гольяново, Ярославский и другие. Еще шире будет выбор квартир стоимостью от 10 миллионов рублей, подчеркнули в ЦИАН.

Ранее были названы районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки. Лидером рейтинга стал Лефортово — средняя цена квадратного метра в этой локации упала на 19 процентов, до 380 тысяч рублей.