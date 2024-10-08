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16:53, 8 октября 2024Культура

Режиссер рассказал о поведении Кологривого на съемочной площадке

Режиссер Александр Войтинский рассказал о работе с Никитой Кологривым
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Режиссер фильма «По щучьему велению», главную роль в котором сыграл актер Никита Кологривый, Александр Войтинский раскрыл подробности работы с артистом. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

По словам Войтинского, на съемочной площадке Никиту порой приходилось убеждать в необходимости переснять сцену.

«И в холодную воду прыгали по несколько дублей. Он соглашался, не сразу, может быть, приходились его убеждать, доказывать, что сцена важна. Ему казалось, что дубль был прекрасным, не понимал, зачем переделывать», — поделился постановщик.

Также он добавил, что определенные нотки в поведении Кологривого уже прослеживались, но не мешали процессу.

«Эти нотки уже были, но он очень здорово и дисциплинировано себя вел на самом деле. Ему тоже было непросто. Вообще он из тех, кто с удовольствием лезет в процесс», — добавил он.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый рассказал о своих отношениях с партнерами по съемочной площадке сериала «Слово пацана».

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      Андрей Шеньшаков
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