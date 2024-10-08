Россиян предупредили о провоцирующих тромбы продуктах

Диетолог Мухина: злоупотребление пирожными и тортами провоцирует сгущение крови

Злоупотребление кофе, тортами и некоторыми другими популярными у россиян продуктами провоцирует сгущение крови, предупредила диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Ее слова приводит «Москва 24».

По словам врача, на текучесть крови негативно влияют кондитерские изделия. «После употребления пирожных, конфет, тортов кровь становится практически как сироп. Она больше подвержена сгущению и тромбообразованию», — заявила она.

К развитию тромбоза может привести злоупотребление солью и продуктами, богатыми витамином К, например, шпинатом, продолжила Мухина. Также, по ее словам, негативно влияет на вязкость крови кофе, который вызывает обезвоживание.

Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, диетолог посоветовала пить больше воды и включить в меню оливковое и льняное масла, свеклу, чеснок, лимон, малину и различные лесные ягоды. В этих продуктах содержатся вещества, которые разжижают кровь и тем самым предотвращают образование тромбов, объяснила врач.

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова назвала первые симптомы смертельно опасного сгущения крови. Она рассказала, что о наличии тромбоза могут говорить такие симптомы, как отек стопы, голени или всей ноги.