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14:32, 3 октября 2024Забота о себе

Врач назвала первые симптомы смертельно опасного сгущения крови

Кардиолог Бирюкова: отек стоп и боль в ноге может говорить о тромбозе

Фото: Shutterstock / Fotodom

Тромбы опасны тем, что в любой момент могут оторваться и перекрыть кровоснабжение жизненно-важных органов, предупредила врач-кардиолог Анна Бирюкова. Первые симптомы смертельно опасного сгущения крови она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Бирюкова рассказала, что о наличии тромбоза могут говорить такие симптомы, как отек стопы, голени или всей ноги. Врач добавила, что в пораженной конечности появляется боль, часто она начинается в икроножных мышцах. Также интенсивная пульсирующая боль может появиться в ступне, лодыжке, под коленом или в области бедра. Кроме того, по словам кардиолога, в пораженной зоне повышается температура кожи, начинается покраснение или посинение, может возникнуть припухлость и уплотнение вен.

Кардиолог уточнила, что при подозрении на тромбоз следует немедленно обратиться к врачу, так как тромб может в любой момент оторваться и спровоцировать закупорку легочной артерии, инсульт или инфаркт. По словам врача, тромбы чаще всего лечатся консервативно, но в экстренных случаях может быть назначена операция.

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Бирюкова добавила, что на предрасположенность к тромбозу указывают результаты общего анализа крови и коагулограммы, также об этом состоянии можно судить по повышенному уровню гомоцистеина и изменениям в концентрации определенных ферментов.

Ранее эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян подсказал способ сохранить здоровье сосудов. По его словам, чтобы предотвратить опасные состояния важно поддерживать физическую активность на высоком уровне.

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      Екатерина Улитина
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