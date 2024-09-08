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16:47, 8 сентября 2024Забота о себе

Россиянам подсказали пять простых способов укрепить здоровье сосудов

Хирург Григорьян: укрепить здоровье сосудов поможет физическая активность

Фото: freepik / Freepik

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо соблюдать ряд простых мер, в том числе поддерживать физическую активность на высоком уровне, рассказал эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян. Способы, которые помогут укрепить здоровье сосудов, вен и артерий, он подсказал россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

Для поддержания корректной работы сердечно-сосудистой системы врач рекомендовал прежде всего соблюдать режим питания. По его словам, в рационе надо уменьшить долю жирного мяса и быстроусвояемых углеводов. Они провоцируют отложение холестерина на стенках артерий, что, в свою очередь, приводит к уменьшению их просвета и, как следствие, нарушению кровотока.

Кроме питания, как отметил эксперт, важна и физическая активность. Спортивные нагрузки позволяют «растопить» накопленный жир и тем самым улучшить здоровье сосудов и сердца.

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Негативно сказывается сидячий образ жизни и на здоровье вен, продолжил Григорьян. Вкупе с длительным нахождением в неудобном положении, ношением неудобной обуви и нарушением водного баланса недостаток движения провоцирует повышение вязкости крови и, как следствие, образование тромбов. «Кровь в венах течет к сердцу под действием присасывающего эффекта грудной клетки (отрицательное давление), и в такой ситуации ношение тесной обуви или обуви на высоком каблуке приводит к сдавливанию вен, к замедлению оттока крови. Кровь застаивается, и формируются тромбы», — объяснил врач.

Ранее невролог Ахмед Итрат предупредил о неочевидных симптомах микроинсульта. По его словам, стоит обратиться к врачу при появлении головокружения, проблем с речью и онемения в конечностях, даже если они прошли без заметных последствий.

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      Наталья Обрядина
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