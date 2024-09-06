Врач предупредил о неочевидных симптомах микроинсульта

Невролог Итрат назвал короткое головокружение одним из признаков микроинсульта

Некоторые люди могут испытывать слабость в руках, головокружение, проблемы с речью, которые со временем проходят, однако их нельзя игнорировать, предупредил невролог Ахмед Итрат. О неочевидных симптомах опасного для жизни состояния он предупредил в комментарии для The Sun.

Прежде всего Итрат посоветовал обращаться к врачу при появлении коротких головокружений, спутанности речи, онемения в конечностях, даже если они прошли и не оставили заметных последствий, так как подобные симптомы могут быть признаками микроинсульта — транзиторной ишемической атаки (ТИА). У людей, перенесших ТИА, в течение нескольких дней или недель после этого часто случается полноценный инсульт.

В свою очередь, невролог Джошуа Уилли добавил, что транзиторные ишемические атаки, как правило, длятся от нескольких секунд до пяти-десяти минут.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, микроинсульт может возникнуть при временном прекращении кровоснабжения мозга. Как и в случае с инсультом, у пациентов с ТИА могут развиться проблемы с координацией и равновесием, зрением, чувствительностью в конечностях, речью. Также может пострадать мимика, человек не сможет полноценно улыбнуться, при этом нарушается лицевая симметрия.

Ранее невролог Ольга Зинчева предупредила, что при деменции ухудшение памяти часто сопровождается депрессией, тревогой и подозрительностью. Помимо этого, людям становится трудно формулировать мысли и поддерживать беседу.