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17:35, 30 августа 2024Забота о себе

Невролог перечислила первые симптомы деменции

Невролог Зинчева назвала плохую память и депрессию первыми признаками деменции

Фото: Jan Krivec / Unsplash

Снижение кратковременной памяти и депрессия могут быть первыми признаками деменции, предупредила врач-невролог Ольга Зинчева. Другие симптомы поражения головного мозга она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Зинчева указала, что деменция характеризуется постепенным снижением когнитивных способностей. Самым первым и очевидным симптомом этого состояния она назвала ухудшение памяти. «Пациенты начинают забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей, не помнят последние события, привычные маршруты и действия, задают одни и те же вопросы несколько раз», — уточнила врач.

Невролог подчеркнула, что при деменции жалобы на плохую память часто сопровождаются повышенной тревожностью, подозрительностью и подавленным эмоциональным состоянием. Также, по словам врача, из-за болезни люди могут пренебрегать элементарными правилами гигиены и не следить за внешним видом и одеждой.

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Зинчева добавила, что при повреждении мозга в результате деменции пациентам становится трудно формулировать мысли, вести даже простые диалоги, ориентироваться в пространстве и времени. Невролог предупредила, что у человека могут пропасть даже самые простые навыки. Например, он забывает как чистить зубы или расплачиваться в магазине. В редких случаях деменция сопровождается галлюцинациями, заключила врач.

Ранее эндокринолог Анна Солдатенкова предупредила, что алкоголь является одним из провокаторов старческого слабоумия. По ее словам, спиртные напитки особенно в пожилом возрасте ухудшают память и мыслительные процессы.

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      Екатерина Улитина
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