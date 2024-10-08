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20:53, 8 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о махинациях с семейной ипотекой

Риелтор Перескокова: россияне сумели взять по семейной ипотеке несколько квартир
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Некоторые россияне сумели взять по семейной ипотеке сразу несколько квартир. О махинациях с льготной программой кредитов на жилье рассказала риелтор Наталья Перескокова, пишет «Ридус».

По правилам семья может приобрести по сниженной ставке только одну квартиру — все последующие сделки должны проходить по рыночной, которая сейчас около 21 процента годовых. Однако некоторые граждане собрались заработать на сдаче жилья в аренду и обманули банки.

Заемщики брали сразу несколько льготных кредитов в один день, а финансовые организации не могли отследить все сделки, поскольку информация обновляется не сразу. «Это несправедливо, когда одни обогатились, а другие, у кого вообще нет собственного жилья, не могут сейчас воспользоваться ипотекой, потому что лимиты у банков заканчиваются. Необходимо выявить людей, использовавших семейную ипотеку для инвестиций, и повысить им кредитную ставку до рыночного уровня», — заявила Перескокова.

Ранее россиян предупредили о новом мошенничестве с платежками за жилищно-коммунальные услуги. По словам экспертов, злоумышленники подкладывают в почтовые ящики фиктивные квитанции и указывают неверные реквизиты для оплаты.

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      Нина Ташевская
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