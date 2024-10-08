Россиян предупредили о новом мошенничестве с платежками ЖКУ

Эксперт Игнатов призвал россиян тщательно проверять каждую платежку ЖКУ

Злоумышленники начали активно рассылать ложные квитанции об оплате электроэнергии. О новой схеме мошенничества предупредил россиян бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Радио 1».

Эксперт призвал тщательно проверять каждую платежку за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) перед оплатой. При возникновении сомнений лучше обратиться к специалистам. «Надо позвонить или сходить в МФЦ с паспортом и узнать, за что и почему вы должны. Там вам сразу все объяснят», — предложил Игнатов.

Стоит также обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы посмотреть по камерам, кто разносил фальшивые квитанции, и привлечь злоумышленников к ответственности. По словам экс-сотрудника МВД, схема рассчитана в основном на людей среднего возраста, которые слишком заняты повседневными делами и работой, — им проще сразу оплатить счет и забыть о проблеме. Пенсионеры чаще более внимательно проверяют данные в квитанциях, отметил Игнатов.

Ранее жителей Москвы предупредили, что мошенники стали предлагать помощь гражданам помощь с установкой или обновлением приложений Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).