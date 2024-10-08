Россиянам сообщили о росте средней пенсии по старости

«Известия»: средняя пенсия по старости в России вырастет до 24 тысяч рублей

Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Об этом со ссылкой на документы проекта бюджета Социального фонда (СФР) сообщают «Известия».

Утверждается, что к концу 2025 года средний размер пенсии увеличится на 7,5 процента, что немного выше индексации страховых пенсий (7,3 процента). Отмечается, что средние пенсии вырастут немного быстрее из-за возобновления индексации выплат для работающих пенсионеров, приостановленной в 2016 году. Сейчас они получают страховую выплату и фиксированную прибавку к ней.

По данным СФР, в России в середине 2024 года проживало 41,1 миллион пенсионеров, из которых 33,2 миллиона неработающие. Для них средняя выплата по старости составляет 23,4 тысячи рублей, а для работающих пожилых граждан — 18,6 тысяч.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российские власти проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции с января 2025 года. Глава ведомства пояснил, что речь идет о соцвыплатах работающим и неработающим пенсионерам.

