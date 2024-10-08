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10:44, 8 октября 2024Путешествия

Россияне решили подняться на гору-людоед в Гималаях и не выжили

Россияне сорвались с высоты более 8000 метров при восхождении на гору в Гималаях

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой. «Первые четыре человека из группы поставили лагерь, когда поднялись на 7,4 тысячи метров, — говорится в сообщении. — Ночью подошли еще двое».

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В воскресенье, 6 октября, Александр Д., Олег К., Владимир Ч., Михаил Н., Дмитрий Ш., Валерий Ш. продолжили путь. Вскоре последнему стало плохо, поэтому он вернулся в лагерь. Остальные россияне пошли дальше, через некоторое время с ними пропала связь.

Во вторник утром, 8 октября, спасатели облетели гору на вертолете и нашли единственного выжившего. Оставшиеся альпинисты упали в пропасть.

Ранее российский турист упал с горы в деревне мертвых на Бали и обеднел почти на миллион рублей.

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      Фариза Бацазова
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