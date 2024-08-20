Россиянин упал с горы в деревне мертвых на Бали и обеднел почти на миллион рублей

Россиянин заплатил почти миллион рублей за лечение после падения с горы на Бали

Российский турист упал с горы в деревне мертвых на Бали и обеднел почти на миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянин Иван вовремя не оформил страховку, поэтому теперь его счет в клинике на популярном курортном острове стремительно растет. Путешественник купил ее в день восхождения, и страховая отказалась покрывать расходы на лечение. «Теперь туристу придется платить дополнительно за каждый день нахождения в индонезийской клинике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице мужчине поставили пластину в вывихнутое плечо и сделали операцию на бедре. По утверждениям Ивана, за все процедуры в больнице он заплатил уже более 8000 долларов (свыше 716 тысяч рублей). Когда ему разрешат вернуться на родину, до сих пор неясно.

Ранее стало известно, что 35-летний житель Москвы и еще восемь россиян решили подняться на пик Труньян на Бали без сопровождения гида. Однако покорить высоту 1,8 тысячи метров мужчине не удалось. В результате он упал со склона в овраг.