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18:00, 8 октября 2024Силовые структуры

Россиянин угрожал продавцам похожей на гранату зажигалкой и попал под суд

В Петербурге осудят мужчину, угрожавшего продавцам похожей на гранату зажигалкой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело против 48-летнего местного жителя, угрожавшего продавцам зажигалкой, похожей на гранату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, вечером 6 апреля обвиняемый в одном из магазинов в торговом центре на бульваре Новаторов напал на продавца. Он угрожал женщине зажигалкой, внешне похожей на гранату, и требовал выдать ему выручку. В кассе находилось 37 тысяч рублей. Получив отказ, россиянин подошел к «островку» с парфюмерией в коридоре торгового центра и похитил флакон с духами. Затем он украл джинсы еще из одного магазина, но продавец заметила вора и забрала вещь.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 161 («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия») и части 3, части 30, части 1 статьи 158 («Покушение на кражу») УК РФ.

Ранее стало известно, что 21-летний житель Москвы устроился работать в пункт выдачи заказов, откуда позже украл товара на 3,5 миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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