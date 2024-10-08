Россиянина задержали за похищение избившего сына одноклассника

В Томске задержали мужчину, похитившего избившего его сына одноклассника

В Томске задержали россиянина, обвиняемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре школьный конфликт между 12-летним сыном мужчины и его одноклассником завершился дракой. Избитый мальчик рассказал о случившемся отцу, тот приехал к дому обидчика сына и, насильно удерживая его за шею, усадил в машину. В пути он наносил подростку удары по голове и животу, не давая сбежать. После он вывел похищенного из машины и удерживая за руки велел сыну нанести обидчику несколько ударов по лицу. После похитители уехали, бросив избитого школьника на улице.

Полиция задержала организатора похищения, который отказался давать показания или выражать свое отношение к предъявленному ему обвинения. На время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в СИЗО.

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