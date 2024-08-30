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22:16, 30 августа 2024Силовые структуры

Россияне насильно удерживали восьмилетнего мальчика

Двое жителей Калининградской области угрожали убийством 8-летнему мальчику

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Global Look Press

Двое жителей Калининградской области силой удерживали восьмилетнего мальчика и угрожали ему убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 7 августа в Неманском районе. Мужчины 62 и 50 лет заметили на улице ребенка. Россияне решили, что школьник причастен к избиению сына одного из них, после чего похитили несовершеннолетнего и насильно удерживали его.

Информация о произошедшем просочилась в интернет. Следователи заметили публикацию и провели проверку. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

50-летний подозреваемый задержан. Следствие намерено настаивать на его аресте.

«Исследуются доводы, приведенные в публикации, послужившей основанием к возбуждению уголовного дела, о бездействии органов полиции при проведении доследственной проверки по заявлению матери потерпевшего по данному факту», — подчеркнули в СК.

Ранее в Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали трех мигрантов, которые похитили 26-летнего местного жителя и вымогали у него деньги, используя пистолет и отвертку.

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      Евгений Силаев
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