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07:30, 8 октября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Турции и раскрыла истинное отношение местных к русским и украинцам

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Турции и раскрыла истинное отношение местных к русским и украинцам. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в июне она была в Стамбуле проездом и зашла в кафе. Там она разговорилась с работником, который принял ее за украинку. Воспользовавшись возможностью, она решила узнать у турка, как местные на самом деле относятся к гостям из России и Украины.

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«Не хочу тебя обидеть, но русские — тоже наши друзья. Туристы из России — это основные клиенты нашего заведения и вообще самые частые туристы на всех курортах. Я выучил русский давно, потому что всю жизнь работал в туризме. Европейцев тоже стало очень много, но россияне для нас все также важны», — поделился мнением собеседник. При этом он отметил, что к украинцам тоже относится хорошо.

Россиянка удивилась искреннему ответу мужчины и призналась, что и сама является русской.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомым французом, который в разговоре с ней восхитился одним качеством русских женщин. С его точки зрения, россиянки придают огромное значение семейным ценностям и заботятся о своих близких.

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      Марк Успенский
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