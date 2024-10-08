Российская стилистка назвала модную замену мужскому пуховику

Стилист Ольга Заречная назвала парки и шубы модной заменой мужскому пуховику

Российская стилистка Ольга Заречная назвала модную замену мужскому пуховику. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, вместо данного предмета гардероба можно приобрести парку или шубу. При этом последнюю предпочтительно выбирать длиной до колена и с нестриженым мехом в естественных оттенках.

В то же время в список вошли кожаные куртки не ниже бедер с меховой подкладкой и короткие стеганые фасоны преимущественно сдержанных тонов. «Яркие цвета оставьте в прошлом сезоне, я рекомендую обратить внимание на спокойные темные тона — например, синий или серый. Хочется цвета? Смело берите классический красный», — заявила собеседница издания.

В сентябре стилистка Маша Ведерникова призвала российских мужчин отказаться от узких джинсов.