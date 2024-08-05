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13:43, 5 августа 2024Ценности

Российских мужчин призвали отказаться от узких джинсов

Стилист Маша Ведерникова: мужчинам следует отказаться от узких и рваных джинсов

Фото: Jason Leung / Unsplash

Российская стилистка Маша Ведерникова назвала мужскую одежду, которая выйдет из моды осенью 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

В грядущем сезоне эксперт призвала отказаться от узких и чрезмерно рваных джинсов, которые могут визуально испортить фигуру или вызвать ощущение неопрятности. Также она внесла в список кожаные брюки. «Они в принципе подходят только двум категориям: рок-звездам на концерте или байкерам, которые не слезают с байка. Еще ковбоям, пожалуй», — отметила собеседница издания.

В то же время из гардероба следует исключить рубашки с контрастными воротниками и манжетами и спортивные костюмы из блестящих тканей. Данные наряды способны зрительно состарить и удешевить образ, пояснила специалистка. Кроме того, в список вошли вещи с крупными логотипами и изделия со слишком объемными плечами.

В июле стилист Николай Овечкин раскритиковал российских мужчин из-за размера шортов в спортзале.

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      Алина Гостева
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