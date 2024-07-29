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13:23, 29 июля 2024Ценности

Стилист раскритиковал российских мужчин из-за размера шортов в спортзале

Стилист Николай Овечкин раскритиковал мужчин из-за размера шортов в спортзале

Фото: freepik / Freepik

Стилист Николай Овечкин раскритиковал российских мужчин из-за одежды в спортзале. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Бал дебютанток».

Отмечается, что эксперт посетил Неделю моды в родном городе Красноярске. При этом его возмутил внешний вид местных жителей на тренировках. Так, по его мнению, шорты указанных посетителей фитнес-клубов оказались чрезмерно маленькими.

«Итак, ребята, я долго терпел, я долго молчал, но я должен об этом сказать. Если вы ходите в зал в маловатых шортах, никому не интересно, где ваш чумичурик прячется», — заявил специалист, призвав носить более подходящие предметы гардероба.

В марте стилист Владислав Лисовец призвал российских мужчин отказаться от «тюремных стрижек».

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      Карина Черных
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