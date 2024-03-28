Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:43, 28 марта 2024Ценности

Лисовец призвал российских мужчин отказаться от «тюремных стрижек»

Стилист Лисовец призвал мужчин избегать «тюремных стрижек» с бритыми висками

Фото: Michael DeMoya / Unsplash

Стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от одного вида причесок. Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Россиянам следует избегать коротких стрижек как у заключенных, отметил эксперт. «Отбрасываем тюремные стрижки с бритыми висками. Чуть-чуть отросшие волосы. Больше элитарности, больше элегантности», — пояснил он.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Кроме того, специалист посоветовал мужчинам сменить толстовки и одежду с капюшонами на прямые брюки и пиджаки. По его словам, в моде будет внешний вид, как у человека с высшим образованием.

Ранее в марте ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал популярные у мужчин пластические операции.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского заявили о тупике на передовой. Как Украина пытается выйти из него?

      Клуб Овечкина останется в Вашингтоне

      Японский лунный модуль SLIM вышел на связь после месячного молчания

      МИД Ирана засомневался в эффективности ООН из-за ситуации в секторе Газа

      В Мьянме военная хунта заживо сожгла двух мужчин

      Российские рыбаки застряли на оторвавшейся в море льдине

      На Украине признали опоздание со строительством линий обороны

      Стоимость жилья в России предложили увеличить

      Ученые нашли на дне океана «инопланетное» розовое существо с ножками-сосисками

      В США обвинили расизм в крушении моста в Балтиморе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше