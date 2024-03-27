Хирург назвал популярные у мужчин пластические операции

Хирург Алексанян назвал ринопластику популярной операцией у мужчин

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал популярные у мужчин пластические операции. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Востребованными манипуляциями оказались ринопластика и блефаропластика. В первом случае, по словам эксперта, мужчины чаще всего прибегают к септопластике, которая помогает восстановить правильное дыхание и устранить внешние несовершенства носа. Что касается блефаропластики, то с ней можно скорректировать возрастные изменения, в частности, устранить отечность и мешки под глазами.

Кроме того, специалист выделил эндоскопическую подтяжку лица, которая направлена на исправление сильной асимметрии бровей и улучшение внешнего вида подбородка, висков и лба. Вдобавок Алексанян отметил липоскульптуру, где хирург убирает лишние жировые отложения и добавляет их в те части тела, в которых не хватает объема.

В заключение собеседник издания упомянул 3D-подход, включающий в себя различные инъекции, ботокс, аппаратные процедуры, нитевой и другие виды лифтинга, а также липофилинг. При этом медик пояснил, что перечисленные методики должны проводиться опытным специалистом, чтобы сохранить мимику и естественный внешний вид.

Ранее Тигран Алексанян назвал популярные у спутниц миллионеров пластические операции. Выяснилось, что чаще всего эскорт-модели прибегают к маммопластике и ринопластике.