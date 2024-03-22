Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:46, 22 марта 2024Ценности

Хирург назвал популярные у спутниц миллионеров пластические операции

Хирург Алексанян назвал маммопластику популярной операцией у спутниц миллионеров

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал популярные у спутниц миллионеров пластические операции. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Среди востребованных вмешательств оказались маммопластика, которую многие женщины делают в комплексе с увеличением сосков, а также ринопластика. Во втором случае эксперт отметил, что чаще всего эскорт-модели предпочитают тонкий узкий нос со вздернутым кончиком. При этом Алексанян предупредил, что такая операция подходит далеко не всем. «Нельзя ориентироваться на моду. Следует подходить к этой операции более обдуманно и подбирать форму носа, исходя из типа внешности», — пояснил он.

Материалы по теме:
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023
Всемирный день красоты 2023. Какого числа отмечается этот праздник?
Всемирный день красоты 2023.Какого числа отмечается этот праздник?
7 сентября 2023

Кроме того, специалист упомянул операцию по удалению комков Биша, которая позволяет сделать черты лица более выразительными и избавиться от припухлости в области щек, блефаропластику и липофилинг. С помощью последней манипуляции можно убрать лишние жировые отложения и добавить их в ту часть тела, в которой не хватает объема. Медик подчеркнул, что вмешательство абсолютно безопасно для здоровья, поскольку желаемый эффект достигается благодаря инъекциям биологического материала пациента.

Также спутницы миллионеров активно прибегают к лазерной шлифовке, фотоомоложению, инъекциям ботокса и гиалуроновой кислоты. Данные процедуры позволяют улучшить состояние кожи, разгладить морщины и подтянуть овал лица.

В феврале хирург Тигран Алексанян перечислил часто требующие коррекции недостатки внешности. В первую очередь эксперт отметил изъяны в области носа. По его словам, мужчины чаще всего обращаются к врачам с целью исправить профессиональные травмы, природные дефекты, а также наладить правильное дыхание. Женщины, в свою очередь, больше рассчитывают на омолаживающий эффект.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

      ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

      ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

      Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

      Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

      МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

      Москвичам пообещали проклятье выходных

      Информацию об уходе Chanel из России опровергли

      Умер сын Буденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше