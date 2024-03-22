Хирург назвал популярные у спутниц миллионеров пластические операции

Хирург Алексанян назвал маммопластику популярной операцией у спутниц миллионеров

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал популярные у спутниц миллионеров пластические операции. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Среди востребованных вмешательств оказались маммопластика, которую многие женщины делают в комплексе с увеличением сосков, а также ринопластика. Во втором случае эксперт отметил, что чаще всего эскорт-модели предпочитают тонкий узкий нос со вздернутым кончиком. При этом Алексанян предупредил, что такая операция подходит далеко не всем. «Нельзя ориентироваться на моду. Следует подходить к этой операции более обдуманно и подбирать форму носа, исходя из типа внешности», — пояснил он.

Кроме того, специалист упомянул операцию по удалению комков Биша, которая позволяет сделать черты лица более выразительными и избавиться от припухлости в области щек, блефаропластику и липофилинг. С помощью последней манипуляции можно убрать лишние жировые отложения и добавить их в ту часть тела, в которой не хватает объема. Медик подчеркнул, что вмешательство абсолютно безопасно для здоровья, поскольку желаемый эффект достигается благодаря инъекциям биологического материала пациента.

Также спутницы миллионеров активно прибегают к лазерной шлифовке, фотоомоложению, инъекциям ботокса и гиалуроновой кислоты. Данные процедуры позволяют улучшить состояние кожи, разгладить морщины и подтянуть овал лица.

В феврале хирург Тигран Алексанян перечислил часто требующие коррекции недостатки внешности. В первую очередь эксперт отметил изъяны в области носа. По его словам, мужчины чаще всего обращаются к врачам с целью исправить профессиональные травмы, природные дефекты, а также наладить правильное дыхание. Женщины, в свою очередь, больше рассчитывают на омолаживающий эффект.